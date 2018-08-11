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Анонсирована официальная презентация девайсов из семейства Moto P30

В Сети появилась достоверная информация о предстоящем анонсе одновременно трех смартфонов из семейства Moto P30. Официальная презентация девайсов состоится 15 августа.

Анонсирована официальная презентация девайсов из семейства Moto P30


В число данных смартфонов вошли Moto P30, Moto P30 Note, Moto P30 Play. Недавно их заметили в рамках китайского портала Motorola. Внешний вид, а также стоимость девайсов держат пока в секрете. При этом известны уже некоторые подробности про эти модели. Moto P30 Note будет оснащаться ОЗУ на 6 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ. Версия Moto P30 Play обладает оперативной памятью на 4 ГБ, а также ПЗУ на 64 Гб. Вариацию Moto P30 оснащают ОЗУ на 6 ГБ, ПЗУ на 64-128 ГБ. В описании нового современного смартфона Moto P30 можно найти упоминание вариантов Full Netcom Mobile Edition и Full Netcom Open Edition.

В свою очередь в КНР обозначение Full Netcom говорит о том, что в устройстве поддерживаются все работающие в Китае мобильные сети.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00
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