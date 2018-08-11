Жизнь в однокомнатных квартирах может стать причиной физических и психических недугов у людей

По словам ученых, люди, которые обделены личным пространством, испытывают дискомфорт, а также жалуются на различные психосоматические заболевания. На ограниченной территории неотъемлемым результатом жизни станет расстройство психики, безынициативность, нервозность и апатия. Если говорить по поводу физических проявлений патологий, стоит отметить быстрое распространение инфекций.У детей при отсутствии личного пространства наблюдаются респираторные хронические недуги, а именно отсутствие иммунитета и ожирение. Чтобы не стать пленником собственных квадратных метров надо соблюдать нормы для проживания одного человека.По словам экспертов, количество квадратных метров на одного члена семьи должно быть не меньше девяти. В России на сегодняшний день одному человеку положена квартира - 33 кв. м. Два человека могут рассчитывать на площадь 42 кв. м, а для семьи из трех человек показатели увеличиваются до 54 кв. м.