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В США 29-летний парень угнал и разбил самолет из аэропорта Сиэтла

В США из аэропорта Сиэтла был угнан и разбит самолет. Предположительно, на борту лайнера пассажиров не было, но управлял воздушным судном 29-летний парень.

В США 29-летний парень угнал и разбил самолет из аэропорта Сиэтла


Злоумышленник совершил несанкционированный взлет, после чего береговая охрана сообщила об инциденте полиции. За нарушителем отправили истребитель F-15, пилоты которого отправили информацию о крушении, после чего на место падения отправились спасатели. В аэропорту были отменены рейсы, однако через время работа воздушной гавани возобновилась.

По словам служителей закона, кража лайнера к терроризму не имеет отношения. Диспетчеры аэропорта пытались поговорить с угонщиком самолета, в результате чего им удалось отвести воздушное судно подальше от города. Информации о личности преступника пока нет. Имеются предположения, что это работник воздушной гавани.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:30
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