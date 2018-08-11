В США 29-летний парень угнал и разбил самолет из аэропорта Сиэтла

Злоумышленник совершил несанкционированный взлет, после чего береговая охрана сообщила об инциденте полиции. За нарушителем отправили истребитель F-15, пилоты которого отправили информацию о крушении, после чего на место падения отправились спасатели. В аэропорту были отменены рейсы, однако через время работа воздушной гавани возобновилась.По словам служителей закона, кража лайнера к терроризму не имеет отношения. Диспетчеры аэропорта пытались поговорить с угонщиком самолета, в результате чего им удалось отвести воздушное судно подальше от города. Информации о личности преступника пока нет. Имеются предположения, что это работник воздушной гавани.