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Ранний диабет первого типа почти на 20 лет сократил жизнь женщин

Недавнее исследование показало, что страдающие от диабета первой стадии женщины, живут практически на 20 лет меньше нежели мужчины с заболеванием того же типа.

Ранний диабет первого типа почти на 20 лет сократил жизнь женщин

В эксперименте приняли участие более чем 26 тысяч людей, которые страдают аутоиммунным заболевание эндокринной системы. В качестве контрольной группы выступило около 140 тысяч испытуемых, которых данная болезнь не поразила. Также специалисты учитывали возраст, когда добровольцы приобрели хроническое заболевание. Более пристальное внимание ученые уделяли людям, имевшими такие проблемы с детства. После изучения результатов стало ясно, что у женщин, которые страдают данным заболеванием, возраст сокращается на 17,8 лет, в то время как у мужской половины населения годы жизни уменьшаются примерно на 15 лет.

Сахарный диабет первого типа – это такой этап заболевания, во время которого люди испытывают сильную недостаточность инсулина в организме, а также имеют повышенное количество сахара в крови. Если не заниматься лечением данного заболевания в дальнейшем могут возникнуть осложнения на почки, а также появится множество других не менее неприятных последствий для человека.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:50
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