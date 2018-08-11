Дочка Кристины Асмус растет копией своей мамы
Кристина Асмус поделилась с подписчиками в социальной сети трогательным семейным снимком, на котором запечатлён её муж с 4-летней дочкой. Фанатам выпал редкий шанс увидеть девочку, которую звёздная пара старается скрывать от широкой публики.
Раньше поклонники считали, что Анастасия больше похожа на своего отца, но рассмотрев последний снимок, многие пришли к выводу, что дочка растёт копией мамы. В комментариях многие пользователи написали, что девочка унаследовала утончённую красоту Кристины. Впрочем, детям свойственно меняться по мере взросления, поэтому в будущем Настя может приобрести черты отца.
Кристина Асмус стала изредка публиковать фотографии наследницы, после того как девочке исполнилось три года, а до этого родители скрывали дочку. При этом мать никак не комментировала своё поведение. Стоит отметить, что недавно Гарик и Кристина отмечали «деревянную свадьбу», звёздная пара прожила в семейной жизни 5 лет. В связи с этим в Сети они обменялись милыми и подробными признаниями в любви, от чего их фанаты пришли в восторг.
Раньше поклонники считали, что Анастасия больше похожа на своего отца, но рассмотрев последний снимок, многие пришли к выводу, что дочка растёт копией мамы. В комментариях многие пользователи написали, что девочка унаследовала утончённую красоту Кристины. Впрочем, детям свойственно меняться по мере взросления, поэтому в будущем Настя может приобрести черты отца.
Кристина Асмус стала изредка публиковать фотографии наследницы, после того как девочке исполнилось три года, а до этого родители скрывали дочку. При этом мать никак не комментировала своё поведение. Стоит отметить, что недавно Гарик и Кристина отмечали «деревянную свадьбу», звёздная пара прожила в семейной жизни 5 лет. В связи с этим в Сети они обменялись милыми и подробными признаниями в любви, от чего их фанаты пришли в восторг.