Дочка Кристины Асмус растет копией своей мамы

Раньше поклонники считали, что Анастасия больше похожа на своего отца, но рассмотрев последний снимок, многие пришли к выводу, что дочка растёт копией мамы. В комментариях многие пользователи написали, что девочка унаследовала утончённую красоту Кристины. Впрочем, детям свойственно меняться по мере взросления, поэтому в будущем Настя может приобрести черты отца.Кристина Асмус стала изредка публиковать фотографии наследницы, после того как девочке исполнилось три года, а до этого родители скрывали дочку. При этом мать никак не комментировала своё поведение. Стоит отметить, что недавно Гарик и Кристина отмечали «деревянную свадьбу», звёздная пара прожила в семейной жизни 5 лет. В связи с этим в Сети они обменялись милыми и подробными признаниями в любви, от чего их фанаты пришли в восторг.