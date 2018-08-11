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С Эльбруса спустили тело погибшего австралийского альпиниста

С Эльбруса спасатели спустили австралийского альпиниста, который скончался из-за остановки сердца. Тело эвакуировали в местный посёлок Терскол, где передали правоохранительным органам.

С Эльбруса спустили тело погибшего австралийского альпиниста


Представители пресс-службы ГУ МЧС сообщили, что на место происшествия для спасения туриста прибыли четверо спасателей высокогорного поисково-спасательного отряда. Скончавшегося туриста увезли в поселение Терскол. Там его передали представителям полиции.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе скончался альпинист из Австрии. Мужчина поднимался на гору вместе с группой из четырёх человек. Одиннадцатого августа в 05:20 спасатели получили сигнал о смерти альпиниста.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:40
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