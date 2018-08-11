С Эльбруса спустили тело погибшего австралийского альпиниста
С Эльбруса спасатели спустили австралийского альпиниста, который скончался из-за остановки сердца. Тело эвакуировали в местный посёлок Терскол, где передали правоохранительным органам.
Представители пресс-службы ГУ МЧС сообщили, что на место происшествия для спасения туриста прибыли четверо спасателей высокогорного поисково-спасательного отряда. Скончавшегося туриста увезли в поселение Терскол. Там его передали представителям полиции.
Ранее сообщалось, что на Эльбрусе скончался альпинист из Австрии. Мужчина поднимался на гору вместе с группой из четырёх человек. Одиннадцатого августа в 05:20 спасатели получили сигнал о смерти альпиниста.
Представители пресс-службы ГУ МЧС сообщили, что на место происшествия для спасения туриста прибыли четверо спасателей высокогорного поисково-спасательного отряда. Скончавшегося туриста увезли в поселение Терскол. Там его передали представителям полиции.
Ранее сообщалось, что на Эльбрусе скончался альпинист из Австрии. Мужчина поднимался на гору вместе с группой из четырёх человек. Одиннадцатого августа в 05:20 спасатели получили сигнал о смерти альпиниста.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:40