С Эльбруса спустили тело погибшего австралийского альпиниста

Представители пресс-службы ГУ МЧС сообщили, что на место происшествия для спасения туриста прибыли четверо спасателей высокогорного поисково-спасательного отряда. Скончавшегося туриста увезли в поселение Терскол. Там его передали представителям полиции.Ранее сообщалось, что на Эльбрусе скончался альпинист из Австрии. Мужчина поднимался на гору вместе с группой из четырёх человек. Одиннадцатого августа в 05:20 спасатели получили сигнал о смерти альпиниста.