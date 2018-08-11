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Ученые определили самое быстрое существо на Земле

Ученые из Технологического института Джорджии определили самое быстрое существо на Земле. Им оказался червь - Spirostomum ambiguum.

Ученые определили самое быстрое существо на Земле

Это одноклеточный червяк, размер которого всего лишь 4 миллиметра, а двигается он благодаря своим ресничкам. Как оказалось, скорость Spirostomum ambiguum равна 73% от ракеты «воздух-воздух». Максимальная скорость особи составляет 724 километров в час. Для того, чтобы разогнаться до такой скорости, тело червя сокращается на 60% в течение всего 1/200 секунды, после чего он буквально «выстреливает», как пружина. Это происходит настолько быстро, что человек практически не может увидеть такое действие.

Несколько дней назад стало известно, что Национальный научный фонд Соединенных Штатов Америки предоставил грант Технологическому институту Джорджии, чтобы те и дальше изучали поведение Spirostomum ambiguum. Встречается данный вид червей, как в пресной, так и соленой воде. Кристиан Готфрид Эренберг поспособствовал появлению этого существа в науке.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:55
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