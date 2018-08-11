Звезда Трампа на голливудской Аллее славы размножилась за одну ночь

Инициатором акции выступил художник-консерватор, который пожелал остаться неизвестным. Мужчине помогали его сторонники. Он заявил, что если удалят звезду главы государства, то появятся еще тридцать. Общественники распечатали наклейки с адгезивным клеем на виниле, который обеспечивает сильную фиксацию на поверхности. Потом их разместили на Аллеи славы. Активисты потратили на это тысячи долларов. Данную акцию спонсировал молодой предприниматель. Уборщики насчитали на тротуаре свыше 50 звезд. Они рассказали, что наклейки выглядели довольно реалистично.После актов вандализма Голливудские власти приняли решение убрать звезду действующего американского президента с аллеи. Ее неоднократно разбивали кирками и кувалдами. Памятная звезда с именем Трампа установлена в 2007 году около кинотеатра Dolby. Он был награжден за работу телеведущим на собственном шоу The Apprentice.