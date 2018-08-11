АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадки подземных пещер и подводного города острова Пасхи завели в тупик самых известных светил науки
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Звезда Трампа на голливудской Аллее славы размножилась за одну ночь

В ночь на девятое августа в Голливуде на Аллее славы появились несколько десятков звезд президента США. После предложения властей убрать звезду американского лидера активисты разместили наклейки с именем Дональда Трампа.

Звезда Трампа на голливудской Аллее славы размножилась за одну ночь


Инициатором акции выступил художник-консерватор, который пожелал остаться неизвестным. Мужчине помогали его сторонники. Он заявил, что если удалят звезду главы государства, то появятся еще тридцать. Общественники распечатали наклейки с адгезивным клеем на виниле, который обеспечивает сильную фиксацию на поверхности. Потом их разместили на Аллеи славы. Активисты потратили на это тысячи долларов. Данную акцию спонсировал молодой предприниматель. Уборщики насчитали на тротуаре свыше 50 звезд. Они рассказали, что наклейки выглядели довольно реалистично.

После актов вандализма Голливудские власти приняли решение убрать звезду действующего американского президента с аллеи. Ее неоднократно разбивали кирками и кувалдами. Памятная звезда с именем Трампа установлена в 2007 году около кинотеатра Dolby. Он был награжден за работу телеведущим на собственном шоу The Apprentice.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США 29-летний парень угнал и разбил самолет из
Ольга Жарикова намекнула фанатам на свое
Учёный: Земной мир является матрицей, созданной
Дочка Кристины Асмус растет копией своей мамы
Ученые: Разнообразие продуктов может негативно
Ученые определили самое быстрое существо на Земле
Звезда Трампа на голливудской Аллее славы
Сдержанные и короткие сообщения обеспечат успех
Поцелуй Шнурова и Акиньшиной вызвал вопрос у
Озвучены российские цены нового Kia Ceed
Хакеры научились останавливать сердце через
Пышная фотомодель Николь Байер показала фото до и
Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали
Департамент образования Москвы проанализирует
Huawei высмеяли новый Samsung Galaxy Note9 на
В эти выходные жители РФ смогут наблюдать
Беспилотный автомобиль для зимних дорог создадут
С Эльбруса спустили тело погибшего австралийского
Опубликованы цены на Audi A7 2019 модельного года
На скалах Краснодара обнаружен пятидесятиметровый
Ларису Гузееву перепутали с дочерью на новом фото
Анфиса Чехова рассказала, что заработать миллионы
Появились фото Suzuki Jimny тюнинг-версии под
Эксперты назвали 3 главных способа взлома
Игорь Николаев плагиатом песни поздравил супругу
Экс-участница «Дом-2» в смерти Полины Лобановой
Ученые изучили область мозга человека отвечающую
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s получит
Анфиса Чехова 35 лет не надевала наряды белого
Украина заявила о намерении арестовать еще одно
Просмотреть все новости