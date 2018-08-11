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Экс-участница «Дом-2» в смерти Полины Лобановой обвиняет ее подругу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Полина Лобанова умерла в начале июля, но обстоятельства ее смерти до сих пор остаются под вопросом.

Коллега Полины по телестройке Таня Графова обвиняет в смерти Лобановой ее подругу Камилу Руденко.

Экс-участница «Дом-2» в смерти Полины Лобановой обвиняет ее подругу

Девушки вместе снимали квартиру, а Камила еще и оказалась рядом с Полиной в тот роковой вечер.

Напомним, что 20-летнюю Лобанову нашли мертвой в ванной комнате, и по одной из версий перед смертью увлеклась запрещенными препаратами.

Экс-участница «Дом-2» в смерти Полины Лобановой обвиняет ее подругу

Таня Графова уверена, что Камила могла спасти подругу, но по каким-то причинам не сделала этого. Сейчас же Руденко путается в показаниях, и эти нестыковки волнуют Таню.

Экс-участница «Дом-2» в смерти Полины Лобановой обвиняет ее подругу

Недавно правоохранительные органы заявили, что в смерти молодой девушки нет состава преступления, и потому уголовное дело возбуждать не будут.

Экс-участница «Дом-2» в смерти Полины Лобановой обвиняет ее подругу

Не намерены опускать руки и члены семьи Полины. В частности ее сестра Василиса собирается обращаться в другие инстанции, чтобы дело ее родственницы было пересмотрено.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:42
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