Экс-участница «Дом-2» в смерти Полины Лобановой обвиняет ее подругу

Коллега Полины по телестройке Таня Графова обвиняет в смерти Лобановой ее подругу Камилу Руденко.Девушки вместе снимали квартиру, а Камила еще и оказалась рядом с Полиной в тот роковой вечер.Напомним, что 20-летнюю Лобанову нашли мертвой в ванной комнате, и по одной из версий перед смертью увлеклась запрещенными препаратами.Таня Графова уверена, что Камила могла спасти подругу, но по каким-то причинам не сделала этого. Сейчас же Руденко путается в показаниях, и эти нестыковки волнуют Таню.Недавно правоохранительные органы заявили, что в смерти молодой девушки нет состава преступления, и потому уголовное дело возбуждать не будут.Не намерены опускать руки и члены семьи Полины. В частности ее сестра Василиса собирается обращаться в другие инстанции, чтобы дело ее родственницы было пересмотрено.