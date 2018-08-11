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Сдержанные и короткие сообщения обеспечат успех на сайте знакомств

Чтобы на сайте знакомств иметь успех у противоположного пола, нужно понравившемуся человеку отправлять сдержанные, короткие сообщения. Такой вывод сделали американские ученые.

Сдержанные и короткие сообщения обеспечат успех на сайте знакомств


Во время проводимого исследования специалисты проанализировали поведение на различных сайтах знакомств свыше 94 000 мужчин, а также 92 000 женщин из Сиэтла, Бостона, Чикаго, Нью-Йорка. Все участники эксперимента находились в поиске партнера для серьезных отношений. Было выяснено, что представительницы слабого пола получают сообщения чаще мужчин. Люди чаще всего откликались на сообщения, которые были короткими и сдержанными.

Ученые на основе ответов противоположного пола составили оценку привлекательности пользователей. Было выяснено, что пик привлекательности представителей сильного пола приходится на 50 лет, женщин - на 18 лет. По словам учёных, на сайтах знакомств пользователи чаще всего стараются найти партнера, похожего на себя.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30
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