Сдержанные и короткие сообщения обеспечат успех на сайте знакомств

Во время проводимого исследования специалисты проанализировали поведение на различных сайтах знакомств свыше 94 000 мужчин, а также 92 000 женщин из Сиэтла, Бостона, Чикаго, Нью-Йорка. Все участники эксперимента находились в поиске партнера для серьезных отношений. Было выяснено, что представительницы слабого пола получают сообщения чаще мужчин. Люди чаще всего откликались на сообщения, которые были короткими и сдержанными.Ученые на основе ответов противоположного пола составили оценку привлекательности пользователей. Было выяснено, что пик привлекательности представителей сильного пола приходится на 50 лет, женщин - на 18 лет. По словам учёных, на сайтах знакомств пользователи чаще всего стараются найти партнера, похожего на себя.