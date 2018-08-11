Озвучены российские цены нового Kia Ceed
Южнокорейский автомобильный гигант Kia озвучил стоимость обновленной генерации модели Kia Ceed для российского рынка. Покупателям удастся выбрать среди десяти возможных модификаций, стоимостью от 949 тысяч рублей до 1,45 миллиона рублей.
Разработчики серьезно потрудились над тем, чтобы конечный покупатель смог подобрать интересующий автомобиль исходя из своих индивидуальных потребностей к основным узлам, к степени комфорта и многих других критериев отбора техники. По техническим параметрам пока известно лишь о том, что под капотом разместились следующие модификации моторов: 1,4-литра на 100 л.с., 1,6-литра на 128 л.с. , а также 1,4-литра на 140 л.с. Каждая из версий силовых агрегатов может быть исполнена в любых комплектациях, а потому покупатели смогут выбрать оптимальный вариант автомобиля исходя из своих потребностей к нему.
В базовой комплектации применяются подушки безопасности в передней части, а также по бокам кузова. Также в салоне используются шторки безопасности, система экстренного торможения ABS и многое другое. В скромной версии для многих станут приятными сюрпризами датчик давления в шинах, ассистент при подъеме в гору, мультимедийный дисплей на 5 дюймов и другие удобства.
Уже к концу августа текущего года официальные дилеры получат в наличии вышеуказанные автомобили, имеющиеся высокие шансы оказаться крайне востребованными у россиян.
Разработчики серьезно потрудились над тем, чтобы конечный покупатель смог подобрать интересующий автомобиль исходя из своих индивидуальных потребностей к основным узлам, к степени комфорта и многих других критериев отбора техники. По техническим параметрам пока известно лишь о том, что под капотом разместились следующие модификации моторов: 1,4-литра на 100 л.с., 1,6-литра на 128 л.с. , а также 1,4-литра на 140 л.с. Каждая из версий силовых агрегатов может быть исполнена в любых комплектациях, а потому покупатели смогут выбрать оптимальный вариант автомобиля исходя из своих потребностей к нему.
В базовой комплектации применяются подушки безопасности в передней части, а также по бокам кузова. Также в салоне используются шторки безопасности, система экстренного торможения ABS и многое другое. В скромной версии для многих станут приятными сюрпризами датчик давления в шинах, ассистент при подъеме в гору, мультимедийный дисплей на 5 дюймов и другие удобства.
Уже к концу августа текущего года официальные дилеры получат в наличии вышеуказанные автомобили, имеющиеся высокие шансы оказаться крайне востребованными у россиян.
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 13:10