Озвучены российские цены нового Kia Ceed

Разработчики серьезно потрудились над тем, чтобы конечный покупатель смог подобрать интересующий автомобиль исходя из своих индивидуальных потребностей к основным узлам, к степени комфорта и многих других критериев отбора техники. По техническим параметрам пока известно лишь о том, что под капотом разместились следующие модификации моторов: 1,4-литра на 100 л.с., 1,6-литра на 128 л.с. , а также 1,4-литра на 140 л.с. Каждая из версий силовых агрегатов может быть исполнена в любых комплектациях, а потому покупатели смогут выбрать оптимальный вариант автомобиля исходя из своих потребностей к нему.В базовой комплектации применяются подушки безопасности в передней части, а также по бокам кузова. Также в салоне используются шторки безопасности, система экстренного торможения ABS и многое другое. В скромной версии для многих станут приятными сюрпризами датчик давления в шинах, ассистент при подъеме в гору, мультимедийный дисплей на 5 дюймов и другие удобства.Уже к концу августа текущего года официальные дилеры получат в наличии вышеуказанные автомобили, имеющиеся высокие шансы оказаться крайне востребованными у россиян.