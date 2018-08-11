Пышная фотомодель Николь Байер показала фото до и после ретуши в фотошопе

Несмотря на то, что 31-летняя Николь Байер имеет вес порядка 90 кг, это нисколько не смущает и не стесняет ее личность, а только лишь напротив, она гордится своей фигурой, как и многие другие пышнотелые дамы, принимающие участия в соответствующих фотосъемках. Модель достаточно часто радует своих подписчиков очередными снимками в социальной сети, удивляя любовью к собственной пышной фигуре. Однако на этот раз Николь Байер опубликовала фотографию, на которой можно увидеть ее фигуру «до и после» использования фотошота. В качестве собственного заголовка к кадру, модель написала «ожидание и реальность», указывая на возможность улучшения фигуры путем использования ретуши.Оригинал фотографии не составит труда разглядеть целлюлит на бедрах модели, тогда как элементарная ретушь приводит к невероятному результату, который вряд ли могут ожидать девушки. Подписчики крайне осторожно подошли к такому фото, так как некоторым не понравился «обман», который выдается под видом привлекательной фигуры и отсутствия малейших нюансов на теле. Однако сама модель Николь Байер хотела лишь показать, что не всегда идеальные фотографии являются достоверными.