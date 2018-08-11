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Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали татуировки колец

Известная звездная пара Павел Прилучный и Агата Муцениеце померились, после продолжительной ссоры и вновь живут вместе. В знак своей любви друг к другу они сделали татуировки колец.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали татуировки колец

Как призналась в интервью сама Агата Муцениеце, они вновь обрели семейное счастье и у них все так, как было раньше. Вернувшись в семью Павел Прилучный решил доказать супруге свою любовь и предложил ей сделать парные татуировки. Так актер навсегда оставил метку на теле Муцениеце. Агата призналась, что в семилетие совместной жизни они набили себе татуировочные кольца.

Оказалось, что секрет гармоничных отношений Муцениеце и Прилучного очень прост. Как поведала актриса, несмотря на частые ссоры и конфликты на бытовой почве, муж и жена должны разговаривать о своих проблемах и пытаться разрешить их вместе. Муцениеце также призналась, что ее звездный супруг, после примирения, заговорил о еще одном ребенке.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце сделали татуировки колец

Напомним, что в начале текущего лета в семье актеров произошел скандал. Все началось с того, что Агата и Павел перестали публиковать совместные фото и вместе выходить в свет. Тогда фанаты забили тревогу, но сейчас звездная семья снова воссоединилась.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30
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