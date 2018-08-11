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Поцелуй Шнурова и Акиньшиной вызвал вопрос у поклонников

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и актриса Оксана Акиньшина окончательно запутали своих поклонников . Их сбил с толку поцелуй знаменитостей на одном из фото, размещенном папарацци в социальной сети.

Поцелуй Шнурова и Акиньшиной вызвал вопрос у поклонников


После того, как Сергей Шнуров объявил о разводе со своей супругой Матильдой, его очень часто стали замечать в обществе экс-возлюбленной Оксаны Акиньшиной. На днях актриса пришла поддержать Сергея на концерт в «Лужниках». Выступление прошло успешно, и после него пара удалилась в один из ресторанов. В результате посиделок в заведении стал поцелуй Оксаны и Сергея.

На селфи, опубликованном в социальной сети, звезда целует экс-бойфренда в щеку. После их расставания в 2007 году, скандальному музыканту удалось сохранить теплые отношения с актрисой. Стоит отметить, что до того, как в СМИ появилась информация о разводе Шнурова, Оксана не уделяла столько внимания своему бывшему возлюбленному. Певец и актриса регулярно комментируют публикации друг друга, а вот вопросы поклонников просто игнорируют.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 13:20
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