Хакеры научились останавливать сердце через кардиостимулятор

Программисты Джонатан Батт и Билли Райос заявили компании Medtronic, занимающейся выпуском кардиостимуляторов, что хакеры начали взламывать прошивку данных устройств. Благодаря этому они дистанционно могут управлять имплантами, подвергая опасности жизни людей. В данном случае прошивку не защищает цифровая подпись. Обновления для программистов современных медицинских устройств передают по незащищенным каналам, позволяя запускать троян, регулирующий через стимулятор число ударов сердца. Medtronic для своих потребителей дала ряд советов, заявив, что существующие механизмы контроля способны обеспечить безопасность лечения.В свою очередь хакеры подвергли критике компанию, за нежелание быстро решить возникшую проблему. По их мнению, импланты отличаются хорошим качеством. Однако действия ряда фирм не внушает доверия.