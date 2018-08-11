В эти выходные жители РФ смогут наблюдать удивительный звездопад

Николай Лапинс, являющийся начальником научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария, сообщил, что звездопад можно будет увидеть и в иные ночи, однако именно в вышеперечисленные числа на небе будет наивысшая концентрация метеоров — около сотни в час. Одиннадцатого августа начнется новолуние, но свет луны не помешает при наблюдении звездопада. Для того чтобы увидеть астрономическое явление, специалисты рекомендуют выбраться за город, так как для этого нужна достаточная темнота.Если в эти дни не будет облачно, то ничего не помешает наслаждаться звездопадом.