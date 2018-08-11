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В эти выходные жители РФ смогут наблюдать удивительный звездопад

Ночью одиннадцатого и двенадцатого августа российские жители смогут увидеть зрелищный звездопад, а именно метеорный поток Персеиды. Специалисты считают, что за падающими звездами лучше всего наблюдать вдали от городов в ночное время.

В эти выходные жители РФ смогут наблюдать удивительный звездопад


Николай Лапинс, являющийся начальником научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария, сообщил, что звездопад можно будет увидеть и в иные ночи, однако именно в вышеперечисленные числа на небе будет наивысшая концентрация метеоров — около сотни в час. Одиннадцатого августа начнется новолуние, но свет луны не помешает при наблюдении звездопада. Для того чтобы увидеть астрономическое явление, специалисты рекомендуют выбраться за город, так как для этого нужна достаточная темнота.

Если в эти дни не будет облачно, то ничего не помешает наслаждаться звездопадом.

 
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Общество / Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00
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