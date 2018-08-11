Huawei высмеяли новый Samsung Galaxy Note9 на своем тизере

По мнению разработчиков из компании Huawei, все ныне выводимые на рынок флагманы «топчутся на месте», используя одни и те же функции, которые не несут никакой серьезной пользы и удобства для конечного потребителя. В качестве примера правильной политики компании, в тизере представили модели P10 Plus и P20 Pro, которые в каждой новой модификации показывают радикальные перемены, имея на борту самые передовые технологии. В качестве примера авторы ролика обозначили наличие третьей камеры, пятикратный зум и некоторые другие приятные моменты, которые до сих пор отсутствуют у крупных флагманов.Вместе с тем, уже к октябрю нынешнего года поклонники китайского бренда смогут в очередной раз ознакомиться с новыми возможностями устройств от Huawei, так как состоится презентация двух новинок - Mate 20 и Mate 20 Pro. Пока известно лишь о том, что здесь используют высокопроизводительный процессор HiSilicon Kirin 980.