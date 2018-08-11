Huawei высмеяли новый Samsung Galaxy Note9 на своем тизере
Китайская компания Huawei опубликовала уникальный тизер, который направлен ни на знакомство с новинками, а на высмеивание функций флагмана Samsung Galaxy Note9, а также других топовых гаджетов. В свою очередь, данным роликом авторы хотели донести, что крупные производители не предлагают своим клиентам никаких радикально новых опций.
По мнению разработчиков из компании Huawei, все ныне выводимые на рынок флагманы «топчутся на месте», используя одни и те же функции, которые не несут никакой серьезной пользы и удобства для конечного потребителя. В качестве примера правильной политики компании, в тизере представили модели P10 Plus и P20 Pro, которые в каждой новой модификации показывают радикальные перемены, имея на борту самые передовые технологии. В качестве примера авторы ролика обозначили наличие третьей камеры, пятикратный зум и некоторые другие приятные моменты, которые до сих пор отсутствуют у крупных флагманов.
Вместе с тем, уже к октябрю нынешнего года поклонники китайского бренда смогут в очередной раз ознакомиться с новыми возможностями устройств от Huawei, так как состоится презентация двух новинок - Mate 20 и Mate 20 Pro. Пока известно лишь о том, что здесь используют высокопроизводительный процессор HiSilicon Kirin 980.
По мнению разработчиков из компании Huawei, все ныне выводимые на рынок флагманы «топчутся на месте», используя одни и те же функции, которые не несут никакой серьезной пользы и удобства для конечного потребителя. В качестве примера правильной политики компании, в тизере представили модели P10 Plus и P20 Pro, которые в каждой новой модификации показывают радикальные перемены, имея на борту самые передовые технологии. В качестве примера авторы ролика обозначили наличие третьей камеры, пятикратный зум и некоторые другие приятные моменты, которые до сих пор отсутствуют у крупных флагманов.
Вместе с тем, уже к октябрю нынешнего года поклонники китайского бренда смогут в очередной раз ознакомиться с новыми возможностями устройств от Huawei, так как состоится презентация двух новинок - Mate 20 и Mate 20 Pro. Пока известно лишь о том, что здесь используют высокопроизводительный процессор HiSilicon Kirin 980.
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 12:15