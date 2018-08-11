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Беспилотный автомобиль для зимних дорог создадут в России

В России намерены заняться разработкой уникального беспилотного автомобиля, предназначенного для использования в условиях зимы. Создание и проектирование транспортного средства будет осуществляться в рамках конкурса.

В рамках проводимого состязания «Зимний город» каждый из участников должен будет предпринять усилия для того, чтобы добиться создания проекта транспортного средства, которое сможет на зимних дорогах самостоятельно вести управление без использования навыков человека. Задание существенно усложнили тем, что зимний беспилотник российского производства должен суметь самостоятельно справиться со многими препятствиями, которые могут оказаться на его пути. Плохая видимость, повышенный поток транспорта, перепады температур – это лишь неполный перечень трудностей, с которым беспилотный автомобиль должен суметь правиться без труда.

Беспилотный автомобиль для зимних дорог создадут в России


В том случае, если участникам конкурса удастся справиться с полученным заданием, то в дальнейшем крупные компании смогут осуществить проект в серийной модификации. В настоящее время беспилотные автомобили Tesla уже активно продаются, однако и без сложных дорожных условий имеются случаи, когда автомобили попадали в ДТП и даже приводили к гибели водителя.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 11:55
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