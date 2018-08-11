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Опубликованы цены на Audi A7 2019 модельного года для американского рынка

Немецкий автомобильный гигант Audi озвучил цены на обновленную модификацию модели Audi A7 2019, которую в скором времени можно будет приобрести на американском рынке.

Несмотря на то, что производители рассчитывать пополнить новинкой США несколько ранее, однако лишь в течение нескольких месяцев состоится официальный старт производства для американских покупателей. Уже сейчас установлено, что в базовой комплектации приобрести новую версию Audi A7 2019 можно будет по цене от 68 тысяч долларов. Примечательно, предыдущая генерация для американского рынка обходилась в минимальной комплектации на 1,7 тысячи долларов дороже.

Опубликованы цены на Audi A7 2019 модельного года для американского рынка


Для ощущения преимуществ и достоинств обновленного автомобиля теперь не понадобится рассчитывать только на дорогую версию, ведь базовая комплектация в том числе подразумевает наличие виртуальный панели приборов и сенсорную панель на при наличии мультимедийного центра. Для любителей резвости и агрессивного характера машины здесь установили 3-литровый турбированный мотор с мощностью 340 л.с. Для тех, кто все же интересуется более расширенной комплектацией, предусмотрены сидения с обдувом и массажером, а также панорамная крыша. Стоимость топовой версии Audi A7 2019 пока остается неизвестной.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 11:30
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