Эксперты назвали 3 главных способа взлома WhatsApp киберпреступниками

Злоумышленники смогли добраться до открытого кода, в связи с чем далее ими производится изучение кодировки, за которой следует полный доступ к всей полученной и отправленной информации. В том случае, если пользователи WhatsApp станут жертвой хакеров, параллельно пользуясь интернет-банкингом, не составит совершенно никакого труда осуществлять подтверждение операций на перевод средств на нужный злоумышленникам адрес.В настоящее время обнаружить проникновение посторонних лиц к личной переписке возможно путем изучения собственных сообщений, которые отредактированы злоумышленниками. Довольно часто атакованные аккаунты в мессенджере выявляются в том числе после обнаружения новых чатов, на которые никто не давал разрешения на подписку. Эксперты не отрицают, что установить максимальную защиту от взлома вполне возможно, однако для этого потребуется получить исходный код мессенджера для дополнения необходимыми компонентами.