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На скалах Краснодара обнаружен пятидесятиметровый образ Богородицы

Один из жителей станицы Отрадная сообщил, что в Краснодаре обнаружил на скале образ Богородицы. Одни считают, что барельеф появился недавно, при этом, по мнению других, изображению несколько веков.

На скалах Краснодара обнаружен пятидесятиметровый образ Богородицы


Около двух недель назад на лик размером 50 х 50 метров наткнулся житель станицы Отрадная. Мужчина показывал туристам древнейший город IX–XIII столетия. Недалеко от находки сохранился фундамент крупной перевалочной базы.

Видели ли тогда торговцы Богородицу на скале - неизвестно. Некоторые местные жители думают, что образ несколько лет назад высек какой-то верующий. По мнению других, лик является нерукотворным, при этом ему уже несколько веков.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:20
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