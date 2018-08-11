На скалах Краснодара обнаружен пятидесятиметровый образ Богородицы

Около двух недель назад на лик размером 50 х 50 метров наткнулся житель станицы Отрадная. Мужчина показывал туристам древнейший город IX–XIII столетия. Недалеко от находки сохранился фундамент крупной перевалочной базы.Видели ли тогда торговцы Богородицу на скале - неизвестно. Некоторые местные жители думают, что образ несколько лет назад высек какой-то верующий. По мнению других, лик является нерукотворным, при этом ему уже несколько веков.