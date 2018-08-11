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Ларису Гузееву перепутали с дочерью на новом фото

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала редкое фото своих взрослых детей, однако не все подписчики это поняли. Некоторые перепутали актрису с дочерью на новом снимке.

Ларису Гузееву перепутали с дочерью на новом фото


Телеведущая популярного проекта «Давай поженимся» Лариса Гузеева опубликовала редкий кадр своих наследников – сына и дочери. На нем брат, улыбаясь, обнимает свою сестру, у которой в этот момент серьезный вид.

Не все подписчики поняли, что на снимке телеведущей и актрисы взрослые дети, и попросту перепутали звездную мать со взрослой наследницей. Большинство поклонников восхищены красотой знаменитости, для кого-то Лариса Гузеева по-прежнему является эталоном красоты. Об этом можно судить из комментариев, появившихся под уникальным фотоснимком.

Старшие наследники Гузеевой появились на свет от разных мужчин. Сын Георгий родился в браке с Кахи Толордавой, а дочь Ольга появилась на свет от нынешнего супруга актрисы Игоря Бухарова.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:10
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