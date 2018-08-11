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Игорь Николаев плагиатом песни поздравил супругу с днем рождения

Российский композитор Игорь Николаев еще никогда так не разочаровывал поклонников своими обращениями. Фанаты пришли в негодование от того, что он решил плагиатом на песню молодого рэпера поздравить свою супругу с днем рождения.

Игорь Николаев плагиатом песни поздравил супругу с днем рождения


Свою жену Юлию Проскурякову 58-летний Игорь Николаев поздравил плагиатом песни с 36-летием. Композитор скопировал идею песни T-Killah «Ты нежная». Клип молодого рэпера к этой песне просто взорвал социальные сети. Именно под эту песню он сделал предложение свое избраннице.

Внимательные поклонники отметили, что слова из песни «Ты нежная» и слова в публикации 58-летнего Николаева очень похожи. Некоторым это показалось весьма наглым копированием репертуара молодого рэпера, о чем они тут же написали в своих комментариях под постом композитора.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:45
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