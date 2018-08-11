Ученые: Разнообразие продуктов может негативно отразиться на диете человека
Американские ученые после исследования выяснили, что разнообразие продуктов может негативно отразиться на диете человека. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.
Результаты показали, что разнообразие рациона может приглушить чувство насыщения, после чего люди начинают чрезмерно увлекаться вкусными блюдами. Это негативно отражается на работе организма, а также способствует резкому увеличению веса из-за набранного количества калорий.
На основе полученных данных, специалисты рекомендуют употреблять достаточное количество бобов, фруктов, овощей, обезжиренных молочных продуктов, орехов, птицы и рыбы. Выбор ряда здоровых продуктов, соответствующих бюджету, лучше помогает людям поддерживать нужный вес, чем аналоги с менее полезным содержимым.
Результаты показали, что разнообразие рациона может приглушить чувство насыщения, после чего люди начинают чрезмерно увлекаться вкусными блюдами. Это негативно отражается на работе организма, а также способствует резкому увеличению веса из-за набранного количества калорий.
На основе полученных данных, специалисты рекомендуют употреблять достаточное количество бобов, фруктов, овощей, обезжиренных молочных продуктов, орехов, птицы и рыбы. Выбор ряда здоровых продуктов, соответствующих бюджету, лучше помогает людям поддерживать нужный вес, чем аналоги с менее полезным содержимым.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00