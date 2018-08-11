Ученые: Разнообразие продуктов может негативно отразиться на диете человека

Результаты показали, что разнообразие рациона может приглушить чувство насыщения, после чего люди начинают чрезмерно увлекаться вкусными блюдами. Это негативно отражается на работе организма, а также способствует резкому увеличению веса из-за набранного количества калорий.На основе полученных данных, специалисты рекомендуют употреблять достаточное количество бобов, фруктов, овощей, обезжиренных молочных продуктов, орехов, птицы и рыбы. Выбор ряда здоровых продуктов, соответствующих бюджету, лучше помогает людям поддерживать нужный вес, чем аналоги с менее полезным содержимым.