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Ученые: Разнообразие продуктов может негативно отразиться на диете человека

Американские ученые после исследования выяснили, что разнообразие продуктов может негативно отразиться на диете человека. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Результаты показали, что разнообразие рациона может приглушить чувство насыщения, после чего люди начинают чрезмерно увлекаться вкусными блюдами. Это негативно отражается на работе организма, а также способствует резкому увеличению веса из-за набранного количества калорий.

Ученые: Разнообразие продуктов может негативно отразиться на диете человека


На основе полученных данных, специалисты рекомендуют употреблять достаточное количество бобов, фруктов, овощей, обезжиренных молочных продуктов, орехов, птицы и рыбы. Выбор ряда здоровых продуктов, соответствующих бюджету, лучше помогает людям поддерживать нужный вес, чем аналоги с менее полезным содержимым.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00
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