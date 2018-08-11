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Анфиса Чехова рассказала, что заработать миллионы можно собственным трудом

Анфиса Чехова решила поведать, как у неё появились средства для роскошной жизни. Нередко под фотографиями звёзд можно встретить комментарии, в которых их обвиняют в нечестном заработке.

Анфиса Чехова рассказала, что заработать миллионы можно собственным трудом


Свою публикацию в Instagram теледива начала с таких слов: «Вижу, что денежная проблема назрела у многих комментаторов». По словам Анфисы Чеховой, у многих людей сложилось такое мнение, что все богатые люди свои деньги обязательно наворовали. Однако телеведущая считает, что накопить на роскошную хорошую жизнь можно и честным трудом.

Теледива рассказала, что она всё заработала и добилась сама. Также звезда отметила, что просто так ей ничего не давали и тем более она ничего не воровала. При этом Чехова отметила, что для подробностей понадобится отдельная запись.

Подписчики не удивились, что знаменитость «взорвалась» от негативных комментариев. Большинство фанатов разделяют её точку зрения, они считают, что внимание подобным вещам уделяют только те, у кого нет своей жизни.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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