АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Загадки подземных пещер и подводного города острова Пасхи завели в тупик самых известных светил науки
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s получит нефритово-керамический корпус

Китайский смартфон версии Xiaomi Mi Mix 2s получил нефритово-керамический корпус. Официальные реализации устройства в расцветке Emerald Green должны начаться 14 августа.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s получит нефритово-керамический корпус


В свою очередь уникальный материал для версии Mi Mix 2s создавали специалисты Dunhuang Academy и Xiaomi. Разработчики потратили год, чтобы выпустить нефритово-керамический необычный корпус. По словам представителей китайского бренда, он в реальности будет выглядеть еще более впечатляюще, чем на фотографии. Расцветка будет единственным отличием новой вариации девайса, так как характеристики в данном случае останутся на прежнем уровне. Версию Xiaomi Mi Mix 2s оснащают 5.99-дюймовым дисплеем. В устройстве имеет место двойная основная камера на 12 Мп, а также используется сенсор Sony IMX363.

Процессором в гаджете выступает Snapdragon 845. В модели ОЗУ составляет 8 ГБ, ПЗУ - 256 ГБ. Емкость АКБ достигает 3400 мАч. Девайс работает на ОС Android 8.0. пока отсутствуют данные о цене за версию, имеющую нефритово-керамический корпус.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На скалах Краснодара обнаружен пятидесятиметровый
Ларису Гузееву перепутали с дочерью на новом фото
Анфиса Чехова рассказала, что заработать миллионы
Появились фото Suzuki Jimny тюнинг-версии под
Эксперты назвали 3 главных способа взлома
Игорь Николаев плагиатом песни поздравил супругу
Экс-участница «Дом-2» в смерти Полины Лобановой
Ученые изучили область мозга человека отвечающую
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s получит
Анфиса Чехова 35 лет не надевала наряды белого
Украина заявила о намерении арестовать еще одно
Ученые выяснили, что мужчины страдают от
Юлия Началова отзывалась на прозвище Кики в
Жители Словакии запечатлели на камеры
Загадки подземных пещер и подводного города
Яна Рудковская поддержала флешмоб, имитировав
Правительство Греции решило отозвать из России
Волочкова прервала отпуск в Греции из-за бывшего
Священник-блогер призвал запретить клип Светланы
Ирины Салтыкова продемонстрировала свой пышный
Бьянка показала эксклюзивные снимки со свадьбы
Рустам Солнцев посмеялся над размером мужского
Кварковые звезды и иные космические объекты могут
Скончался Николай Никогосян – народный художник
Сын Сергея Лазарева хочет стать гитаристом
Московским такси не позволят наживаться на
Honda вывела на тесты новый кроссовер Honda
Lexus LX добавил в цене от 13 до 76 тысяч рублей
Татьяна Ларина очернила экс-супруга из-за
Эксперты провели сравнительный анализ Meizu 16 и
Просмотреть все новости