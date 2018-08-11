Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s получит нефритово-керамический корпус

В свою очередь уникальный материал для версии Mi Mix 2s создавали специалисты Dunhuang Academy и Xiaomi. Разработчики потратили год, чтобы выпустить нефритово-керамический необычный корпус. По словам представителей китайского бренда, он в реальности будет выглядеть еще более впечатляюще, чем на фотографии. Расцветка будет единственным отличием новой вариации девайса, так как характеристики в данном случае останутся на прежнем уровне. Версию Xiaomi Mi Mix 2s оснащают 5.99-дюймовым дисплеем. В устройстве имеет место двойная основная камера на 12 Мп, а также используется сенсор Sony IMX363.Процессором в гаджете выступает Snapdragon 845. В модели ОЗУ составляет 8 ГБ, ПЗУ - 256 ГБ. Емкость АКБ достигает 3400 мАч. Девайс работает на ОС Android 8.0. пока отсутствуют данные о цене за версию, имеющую нефритово-керамический корпус.