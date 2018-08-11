Анфиса Чехова 35 лет не надевала наряды белого цвета

Существует расхожее мнение, что белый цвет полнит, поэтому почти любая женщина предпочитает не носить белые вещи именно по этой причине, если не уверена в идеальности своей фигуры. Как известно, Анфиса Чехова довольно долго была одной из немногих красавиц в отечественном шоу-бизнесе, которых природа не обделила пышностью форм. И потому телезвезда, по собственному признанию, наряды белого цвета не надевала целых 35 лет.Сейчас Чеховой всего 40 лет. От белого она отказалась еще в детстве, о чем рассказала в Instagram. Надеть белые брюки ведущая решилась лишь однажды для съемок одной из программ. Оператор, который снимал передачу, передал ей, чтобы она больше никогда не надевала брюки белого цвета, потому что в них "ее попа похожа на белый айсберг". После похудения звезда не стесняется быть собой, к тому же сейчас в ее гардеробе немало белых нарядов.