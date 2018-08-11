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Украина заявила о намерении арестовать еще одно судно России

Российский корабль "Механик Погодин", который зашел в херсонский торговый порт десятого августа этого года, могут арестовать. Об этом сообщил Борис Бабин - представитель украинского президента в АРК.

Украина заявила о намерении арестовать еще одно судно России


По словам Бабина, в херсонском торговом порту сотрудниками СБУ "обнаружено и задокументировано" судно РФ "Механик Погодин". Корабль принадлежит российской компании, которая внесена властью Украины в санкционный список СНБО. Представитель Президента Украины сообщил, что данное судно должно быть изъято и арестовано. Бабин берет это дело под собственный контроль.

Стоит напомнить, что украинские власти не первый раз задерживают российские судна. В мае этого года из-за добычи в Крыму песка Украина наложила арест на корабль "Печора". При этом в марте, украинскими пограничниками в Азовском море было задержано судно "Норд" под российским флагом с 10 членами экипажа.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:45
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