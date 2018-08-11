Ученые выяснили, что мужчины страдают от послеродовой депрессии
В Сан-Франциско прошла конференция Американской ассоциации психологов, на которой специалисты из Центра психологии репродуктивного здоровья сообщили результаты недавнего исследования. Ученые выявили, что мужчины тоже могут страдать от послеродовой депрессии.
Участниками проведенного эксперимента стали 450 представителей сильной половины человечества, которые недавно стали отцами. Было установлено, что у 10% из всех испытуемых послеродовая депрессия, а еще 18% страдают от тревожного расстройства.
Также у некоторых мужчины могут быть симптомы, которые весьма схожи с беременностью, например, тошнота, изжога, вздутие или боль в животе, а также изменение аппетита. У испытуемых мужчин наблюдались снижение уровня тестостерона и увеличение пролактина, который необходим родившим женщинам для выработки грудного молока.
В ходе эксперимента специалистам из Центра психологии репродуктивного здоровья также удалось выяснить, что послеродовой депрессией могут страдать только те мужчины, у которых очень тесная связь с их вторыми половинками и в паре нет никаких разграничений обязанностей.
Участниками проведенного эксперимента стали 450 представителей сильной половины человечества, которые недавно стали отцами. Было установлено, что у 10% из всех испытуемых послеродовая депрессия, а еще 18% страдают от тревожного расстройства.
Также у некоторых мужчины могут быть симптомы, которые весьма схожи с беременностью, например, тошнота, изжога, вздутие или боль в животе, а также изменение аппетита. У испытуемых мужчин наблюдались снижение уровня тестостерона и увеличение пролактина, который необходим родившим женщинам для выработки грудного молока.
В ходе эксперимента специалистам из Центра психологии репродуктивного здоровья также удалось выяснить, что послеродовой депрессией могут страдать только те мужчины, у которых очень тесная связь с их вторыми половинками и в паре нет никаких разграничений обязанностей.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:35