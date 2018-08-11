Ученые выяснили, что мужчины страдают от послеродовой депрессии

Участниками проведенного эксперимента стали 450 представителей сильной половины человечества, которые недавно стали отцами. Было установлено, что у 10% из всех испытуемых послеродовая депрессия, а еще 18% страдают от тревожного расстройства.Также у некоторых мужчины могут быть симптомы, которые весьма схожи с беременностью, например, тошнота, изжога, вздутие или боль в животе, а также изменение аппетита. У испытуемых мужчин наблюдались снижение уровня тестостерона и увеличение пролактина, который необходим родившим женщинам для выработки грудного молока.В ходе эксперимента специалистам из Центра психологии репродуктивного здоровья также удалось выяснить, что послеродовой депрессией могут страдать только те мужчины, у которых очень тесная связь с их вторыми половинками и в паре нет никаких разграничений обязанностей.