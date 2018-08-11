Жители Словакии запечатлели на камеры использующий световую энергию НЛО
Ученые и исследователи заинтересовались видео, опубликованным в сетях жителями Словакии. Они запечатлели на камеры НЛО, который использовал во время полета световую энергию.
После изучения материалов эксперты сделали выводы, что он имеет внеземное происхождение. Объект был построен гуманоидами и может передвигаться со скоростью, превышающей световой аналог. Потом НЛО исчезает перед глазами людей, переместившись в иную реальность.
Пользователи сетей были удивлены необычным сюжетом, а уфологи отметили, что не стоит удивляться странному внешнему виду корабля пришельцев. Они имеют высокоразвитые технологии и давно опередили в данном вопросе человечество.
После изучения материалов эксперты сделали выводы, что он имеет внеземное происхождение. Объект был построен гуманоидами и может передвигаться со скоростью, превышающей световой аналог. Потом НЛО исчезает перед глазами людей, переместившись в иную реальность.
Пользователи сетей были удивлены необычным сюжетом, а уфологи отметили, что не стоит удивляться странному внешнему виду корабля пришельцев. Они имеют высокоразвитые технологии и давно опередили в данном вопросе человечество.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15