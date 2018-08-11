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Жители Словакии запечатлели на камеры использующий световую энергию НЛО

Ученые и исследователи заинтересовались видео, опубликованным в сетях жителями Словакии. Они запечатлели на камеры НЛО, который использовал во время полета световую энергию.

Жители Словакии запечатлели на камеры использующий световую энергию НЛО


После изучения материалов эксперты сделали выводы, что он имеет внеземное происхождение. Объект был построен гуманоидами и может передвигаться со скоростью, превышающей световой аналог. Потом НЛО исчезает перед глазами людей, переместившись в иную реальность.



Пользователи сетей были удивлены необычным сюжетом, а уфологи отметили, что не стоит удивляться странному внешнему виду корабля пришельцев. Они имеют высокоразвитые технологии и давно опередили в данном вопросе человечество.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15
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