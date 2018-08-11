Юлия Началова отзывалась на прозвище Кики в старших классах
Российская певица Юлия Началова призналась, что в старших классах одноклассники ее прозвали Кики. Воспоминания о школьных годах у нее вызвала иностранная песня, в которой она и услышала то самое обращение, будто адресованное ей самой.
Иностранная песня канадского рэпера Drake «In my Feellings» вызвала у российской певицы Юлии Началовой воспоминания о школьных годах. В тексте песни, исполнитель обращается к девушке, называя ее Kiki. Именно так называли будущую звезду в старших классах ее близкие друзья. Певица даже испытала радость от того, что невольно стала героиней песни. Она опубликовала ролик в соцсети, в котором исполняет танец под «In my Feellings».
Исполнительница также вспомнила, что, будучи подростком, страдала от разных комплексов. Девушка была очень недовольна своими внешними данными, считая себя недостаточной худой, чего не скажешь о певице сегодня. Юлия Началова абсолютно довольна собой, кроме того она имеет весьма успешную карьеру в отечественном шоу-бизнесе.
Иностранная песня канадского рэпера Drake «In my Feellings» вызвала у российской певицы Юлии Началовой воспоминания о школьных годах. В тексте песни, исполнитель обращается к девушке, называя ее Kiki. Именно так называли будущую звезду в старших классах ее близкие друзья. Певица даже испытала радость от того, что невольно стала героиней песни. Она опубликовала ролик в соцсети, в котором исполняет танец под «In my Feellings».
Исполнительница также вспомнила, что, будучи подростком, страдала от разных комплексов. Девушка была очень недовольна своими внешними данными, считая себя недостаточной худой, чего не скажешь о певице сегодня. Юлия Началова абсолютно довольна собой, кроме того она имеет весьма успешную карьеру в отечественном шоу-бизнесе.