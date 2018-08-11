Юлия Началова отзывалась на прозвище Кики в старших классах

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 8 Авг 2018 в 12:39 PDT

Иностранная песня канадского рэпера Drake «In my Feellings» вызвала у российской певицы Юлии Началовой воспоминания о школьных годах. В тексте песни, исполнитель обращается к девушке, называя ее Kiki. Именно так называли будущую звезду в старших классах ее близкие друзья. Певица даже испытала радость от того, что невольно стала героиней песни. Она опубликовала ролик в соцсети, в котором исполняет танец под «In my Feellings».Исполнительница также вспомнила, что, будучи подростком, страдала от разных комплексов. Девушка была очень недовольна своими внешними данными, считая себя недостаточной худой, чего не скажешь о певице сегодня. Юлия Началова абсолютно довольна собой, кроме того она имеет весьма успешную карьеру в отечественном шоу-бизнесе.