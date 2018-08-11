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Яна Рудковская поддержала флешмоб, имитировав падение с лестницы

Российская телеведущая Яна Рудковская поддержала флешмоб, запущенный заокеанскими коллегами по шоу-бизнесу. Успешная бизнес-леди приняла эстафету нелепых падений, которую запустили в поддержку голливудской звезды Шерон Стоун, попавшей некогда в неловкую ситуацию.

Яна Рудковская поддержала флешмоб, имитировав падение с лестницы


На днях российская телеведущая Яна Рудковская опубликовала в сети кадр с собственным «падением» с лестницы яхты лицом вниз. Таким образом именитый музыкальный продюсер решила из женской солидарности поддержать актрису Шэрон Стоун, которая давеча оказалась в неловкой ситуации: женщина споткнулась, выходя из ресторана, прямо на проезжей части. Вездесущие папарацци тут же запечатлели сей момент. Правда, сама актриса ничуть не смутилась и даже улыбнулась репортерам.

Яна Рудковская поддержала флешмоб, имитировав падение с лестницы


В поддержку Стоун американские актрисы запустили флешмоб Falling Stars, призвав всех желающих опубликовывать застывшие кадры своих нелепых падений.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:55
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