Яна Рудковская поддержала флешмоб, имитировав падение с лестницы

На днях российская телеведущая Яна Рудковская опубликовала в сети кадр с собственным «падением» с лестницы яхты лицом вниз. Таким образом именитый музыкальный продюсер решила из женской солидарности поддержать актрису Шэрон Стоун, которая давеча оказалась в неловкой ситуации: женщина споткнулась, выходя из ресторана, прямо на проезжей части. Вездесущие папарацци тут же запечатлели сей момент. Правда, сама актриса ничуть не смутилась и даже улыбнулась репортерам.В поддержку Стоун американские актрисы запустили флешмоб Falling Stars, призвав всех желающих опубликовывать застывшие кадры своих нелепых падений.