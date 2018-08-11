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Правительство Греции решило отозвать из России своего посла

Правительство Греции решило отозвать из России своего посла - Андреаса Фриганаса. Практически месяц наблюдается охлаждение отношений с Афинами.

Правительство Греции решило отозвать из России своего посла
Правительство Греции решило отозвать из России своего посла


Никос Котзиас, являющийся министром иностранных дел Греции, взял на себя ответственность в вопросе возвращения Фриганаса из Москвы, а также отправки туда другого человека. Пока нет данных, чем был обусловлен этот жест. Однако охлаждение в отношениях двух государств наблюдается с того момента, как из греческого государства выслали двух российских дипломатов. Есть информация, что двоим представителям страны запретили въезд на территорию Греции. Россия ответила тем же, однако такой исход не устраивал греческое правительство.


Мария Захарова, являющаяся МИД РФ отметила, что неуважение к российским послам имеет обратный эффект, потому что они являются гражданами и дипломатическими представителями России.

 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:45
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