Рустам Солнцев посмеялся над размером мужского достоинства Степана Меньщикова
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев с иронией прошелся по размеру мужского достоинства своего бывшего коллеги по телестройке Степана Меньщикова.
Шоумен опубликовал совместное фото, на котором ребята изображены в трусах.
Правда, у самого Рустама они довольно просторные, тогда как Степан одет в обычные плавки и благодаря не очень удачному ракурсу его часть тела ниже пояса стала предметом обсуждений.
Солнцев акцентировал внимание пользователей на его «инструментике» и предложил подписчикам поупражняться в остроумии и придумать для него название.
«Степкин водонайчик», «Мал золотнИк и не дорог», «Степкина улитка», «Степкин корнишон», - написали самые креативные фолловеры.
При этом многие пользователи отметили странный интерес Рустама к чужим гениталиям, и предположили, что ему самому особо хвастаться нечем.
Шоумен опубликовал совместное фото, на котором ребята изображены в трусах.
Правда, у самого Рустама они довольно просторные, тогда как Степан одет в обычные плавки и благодаря не очень удачному ракурсу его часть тела ниже пояса стала предметом обсуждений.
Солнцев акцентировал внимание пользователей на его «инструментике» и предложил подписчикам поупражняться в остроумии и придумать для него название.
«Степкин водонайчик», «Мал золотнИк и не дорог», «Степкина улитка», «Степкин корнишон», - написали самые креативные фолловеры.
При этом многие пользователи отметили странный интерес Рустама к чужим гениталиям, и предположили, что ему самому особо хвастаться нечем.