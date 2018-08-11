АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Рустам Солнцев посмеялся над размером мужского достоинства Степана Меньщикова

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев с иронией прошелся по размеру мужского достоинства своего бывшего коллеги по телестройке Степана Меньщикова.

Шоумен опубликовал совместное фото, на котором ребята изображены в трусах.

Рустам Солнцев посмеялся над размером мужского достоинства Степана Меньщикова

Правда, у самого Рустама они довольно просторные, тогда как Степан одет в обычные плавки и благодаря не очень удачному ракурсу его часть тела ниже пояса стала предметом обсуждений.

Солнцев акцентировал внимание пользователей на его «инструментике» и предложил подписчикам поупражняться в остроумии и придумать для него название.

Рустам Солнцев посмеялся над размером мужского достоинства Степана Меньщикова

«Степкин водонайчик», «Мал золотнИк и не дорог», «Степкина улитка», «Степкин корнишон», - написали самые креативные фолловеры.

При этом многие пользователи отметили странный интерес Рустама к чужим гениталиям, и предположили, что ему самому особо хвастаться нечем.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бьянка показала эксклюзивные снимки со свадьбы
Рустам Солнцев посмеялся над размером мужского
Кварковые звезды и иные космические объекты могут
Скончался Николай Никогосян – народный художник
Сын Сергея Лазарева хочет стать гитаристом
Московским такси не позволят наживаться на
Honda вывела на тесты новый кроссовер Honda
Lexus LX добавил в цене от 13 до 76 тысяч рублей
Татьяна Ларина очернила экс-супруга из-за
Эксперты провели сравнительный анализ Meizu 16 и
Ученые исследовали возможные механизмы лечения
Бывшая невеста Владимира Кличко продает особняк
Alfa Romeo обновит модель 8C 800-сильным
Сыр возрастом более 3200 лет найден учеными в
Дебютировал гоночный спорткар Ford Mustang для
Муж Ани Лорак впервые после уличения в измене
Ученые Якутии планируют выращивать из клеток
Роскосмос представил 8 новых космонавтов
Группа «Ногу свело» снимет клип вместе с
Европейскому университету в Санкт-Петербурге
Учеными опровергнуты мифы про опасность соли для
Brabus выпустит 125 «заряженных» кабриолетов
Следователи выясняют источники богатства
Луны Юпитера излучают смертельное
В Бишкеке подорвали автомобиль российского
Фото политических лидеров, когда о них не знал мир
В Архангельске медведь напал на человека, который
Сибирские ученые рассматривают возможность
Завод каркасов кабин «КАМАЗ» осенью запустят в
Экс-супруга Сильвестра Сталлоне в 55 лет удивила
Просмотреть все новости