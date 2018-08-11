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Волочкова прервала отпуск в Греции из-за бывшего водителя

Анастасия Волочкова прервала свой отпуск в Греции, чтобы услышать последние слова мужчины, которого она обвинила в воровстве. Александр Скиртач присваивал вещи и денежные средства балерины.

Волочкова прервала отпуск в Греции из-за бывшего водителя


По словам звезды, за всё время разбирательства её бывший водитель так и не признал свою вину. По мнению балерины, такому человеку место в тюрьме, поэтому она надеется, что суд примет справедливое решение. Обвинение просит для мужчины реальный срок заключения в колонии на 3 года.

Перед заседанием суда многие поклонники поддерживают Анастасию Волочкову. Однако есть и те, кто злорадствует по поводу суда балерины, отмечая, что в этом есть и свой плюс, так как не будет выкладывать фотографии со своими шпагатами.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:40
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