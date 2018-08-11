Священник-блогер призвал запретить клип Светланы Лободы из-за непристойных сцен

Новый клип Светланы Лободы SuperSTAR попал под критику священника из Благовещенска Святослава Шевченко, который считает, что в клипе присутствуют непристойные сцены. Основная проблема, по словам священника-блогера, заключена в его маркировке 0+. Он подчеркнул, что данную маркировку поставили для расширения аудитории, что нарушает действующее законодательство.В конце своего видеоролика Шевченко отметил, что Лобода и ее продюсер над зрителями просто издеваются.Клип "SuperSTAR" был опубликован 6 августа и уже набрал свыше пяти миллионов просмотров. На текущий момент под ним стоит маркировка 18+.