Ирины Салтыкова продемонстрировала свой пышный бюст на море

На днях Ирина Салтыкова поделилась с многочисленными подписчиками в Instagram снимком с отдыха на морском побережье. Фото вызвало позитивные отзывы со стороны фанатов певицы. и это не удивительно, в кадре она запечатлена стоящей на коленях на песке у самой воды, на ней надет купальник красного цвета, который подчеркивает все ее прелести.Поклонники исполнительницы заметили, что Салтыкова имеет привлекательную фигуру и пышный бюст. «Очень жарко», - подписала публикацию Ирина. С ее словами не могли не согласиться подписчики, ведь фото на самом деле выглядело жарким.