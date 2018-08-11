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Бьянка показала эксклюзивные снимки со свадьбы

Бьянка показала эксклюзивные фотографии со своей свадьбы. Как известно звезда вышла замуж за гитариста Романа Безрукова.

Бьянка показала эксклюзивные снимки со свадьбы


Ранее певица публиковала несколько снимков с торжества, но эти кадры она ещё не выкладывала. Свадьба Бьянки прошла в Подмосковье, в тот день она блистала в белом платье с пышной юбкой, шлейфом и глубоким декольте. Дополняла образ невесты красивая фата с кружевом.

На этот раз певица опубликовала снимки с бракосочетания, на которых можно увидеть её подруг и мужа. Фотографию с женихом артистка подписала так: «Самый добрый, честный и сексуальный мужчина». В комментариях подписчики оставили много комплиментов молодожёнам.

До свадьбы Бьянка встречалась со своим супругом два года. Зимой этого года музыкант сделал предложение. После свадьбы молодожёны планируют отправиться в Таиланд, где тёплое море и подходящая атмосфера для творчества.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:10
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