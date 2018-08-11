Бьянка показала эксклюзивные снимки со свадьбы

Ранее певица публиковала несколько снимков с торжества, но эти кадры она ещё не выкладывала. Свадьба Бьянки прошла в Подмосковье, в тот день она блистала в белом платье с пышной юбкой, шлейфом и глубоким декольте. Дополняла образ невесты красивая фата с кружевом.На этот раз певица опубликовала снимки с бракосочетания, на которых можно увидеть её подруг и мужа. Фотографию с женихом артистка подписала так: «Самый добрый, честный и сексуальный мужчина». В комментариях подписчики оставили много комплиментов молодожёнам.До свадьбы Бьянка встречалась со своим супругом два года. Зимой этого года музыкант сделал предложение. После свадьбы молодожёны планируют отправиться в Таиланд, где тёплое море и подходящая атмосфера для творчества.