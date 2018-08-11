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Скончался Николай Никогосян – народный художник СССР

На 100-ом году жизни скончался Николай Никогосян - народный художник СССР. Об этом стало известно из сообщения от Российской академии художеств. Культурный деятель умер в российской столице в пятницу, 10 августа.

Скончался Николай Никогосян – народный художник СССР


В сообщении также отмечено, что смерть художника Николая Никогосяна стала большой потерей для отечественной культуры. Он был крупнейшим мастером российской скульптуры, академиком Российской академии художеств, а также лауреатом Государственной премии СССР.
Место и время прощания с великим культурным деятелем будет известно позже.

Наиболее известными творческими работами Николая Никогосяна, по данным академии, являются величественные скульптурные образы, которые включены в архитектурный ансамбль на лицевой стороне здания на Кудринской площади в столице России.

 
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Культура
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:50
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