Скончался Николай Никогосян – народный художник СССР

В сообщении также отмечено, что смерть художника Николая Никогосяна стала большой потерей для отечественной культуры. Он был крупнейшим мастером российской скульптуры, академиком Российской академии художеств, а также лауреатом Государственной премии СССР.Место и время прощания с великим культурным деятелем будет известно позже.Наиболее известными творческими работами Николая Никогосяна, по данным академии, являются величественные скульптурные образы, которые включены в архитектурный ансамбль на лицевой стороне здания на Кудринской площади в столице России.