Скончался Николай Никогосян – народный художник СССР
На 100-ом году жизни скончался Николай Никогосян - народный художник СССР. Об этом стало известно из сообщения от Российской академии художеств. Культурный деятель умер в российской столице в пятницу, 10 августа.
В сообщении также отмечено, что смерть художника Николая Никогосяна стала большой потерей для отечественной культуры. Он был крупнейшим мастером российской скульптуры, академиком Российской академии художеств, а также лауреатом Государственной премии СССР.
Место и время прощания с великим культурным деятелем будет известно позже.
Наиболее известными творческими работами Николая Никогосяна, по данным академии, являются величественные скульптурные образы, которые включены в архитектурный ансамбль на лицевой стороне здания на Кудринской площади в столице России.
В сообщении также отмечено, что смерть художника Николая Никогосяна стала большой потерей для отечественной культуры. Он был крупнейшим мастером российской скульптуры, академиком Российской академии художеств, а также лауреатом Государственной премии СССР.
Место и время прощания с великим культурным деятелем будет известно позже.
Наиболее известными творческими работами Николая Никогосяна, по данным академии, являются величественные скульптурные образы, которые включены в архитектурный ансамбль на лицевой стороне здания на Кудринской площади в столице России.
Культура
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:50