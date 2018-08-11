Сын Сергея Лазарева хочет стать гитаристом

Сергей Лазарев обнародовал видеоролик, на котором его маленький наследник Никита перебирает струны на басс-гитаре. В самом ролике малыш признался, что гитаристом захотел стать сам. Вероятно, отец, жизнь которого тесно связана с музыкой, совсем не против профессии, которую выбрал его сын.Большая часть поклонников певца до сих пор не привыкнут к его новому статусу и с трудом воспринимают его в качестве отца. Ко всему, среди многочисленных фанатов немало тех, кто не одобрил того, что их кумир свыше двух лет скрывал наличие наследника. Поскольку на сегодняшний день информации о том, кто является матерью Никиты нет, можно часто услышать предположение, что музыкант воспользовался услугами суррогатной матери. В СМИ и вовсе выдвигаются теории о том, что Сергей Лазарев усыновил мальчика, ведь отец и сын, по мнению многих, совсем не похожи.