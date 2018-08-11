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Сын Сергея Лазарева хочет стать гитаристом

Сын известного российского певца Сергея Лазарева хочет стать гитаристом. На днях звездный отец опубликовал ролик в социальной сети"ВКонтакте", вызвавший восхищение у поклонников.

Сын Сергея Лазарева хочет стать гитаристом


Сергей Лазарев обнародовал видеоролик, на котором его маленький наследник Никита перебирает струны на басс-гитаре. В самом ролике малыш признался, что гитаристом захотел стать сам. Вероятно, отец, жизнь которого тесно связана с музыкой, совсем не против профессии, которую выбрал его сын.

Большая часть поклонников певца до сих пор не привыкнут к его новому статусу и с трудом воспринимают его в качестве отца. Ко всему, среди многочисленных фанатов немало тех, кто не одобрил того, что их кумир свыше двух лет скрывал наличие наследника. Поскольку на сегодняшний день информации о том, кто является матерью Никиты нет, можно часто услышать предположение, что музыкант воспользовался услугами суррогатной матери. В СМИ и вовсе выдвигаются теории о том, что Сергей Лазарев усыновил мальчика, ведь отец и сын, по мнению многих, совсем не похожи.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:40
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