АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Бывшая невеста Владимира Кличко продает особняк за 1,6 млн долларов

Хайден Панеттьери - бывшая невеста Владимира Кличко выставила на продажу особняк за 1,6 миллиона долларов. Актриса вступает в новые отношения и решила избавиться от напоминаний о прошлой жизни.

Бывшая невеста Владимира Кличко продает особняк за 1,6 млн долларов


Экс-возлюбленная Кличко недавно призналась, что разорвала отношения с ним. Американская звезда на публике уже появляется в обществе нового бойфренда Брайана Хикерсона, который только карьеру актёра начал строить не так давно. Хайден Панеттьери с начинающим актёром познакомили их общие друзья.

В настоящее время бывшая невеста Владимира Кличко продаёт в штате Теннеси особняк, который она приобрела в 2012 году, когда здесь проходили съёмки сериала «Нэшвилл», в них принимала участие актриса. Некоторые поклонники звезды считают, что она избавляется от недвижимости, чтобы забыть о прошлом.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 06:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые исследовали возможные механизмы лечения
Бывшая невеста Владимира Кличко продает особняк
Alfa Romeo обновит модель 8C 800-сильным
Сыр возрастом более 3200 лет найден учеными в
Дебютировал гоночный спорткар Ford Mustang для
Муж Ани Лорак впервые после уличения в измене
Ученые Якутии планируют выращивать из клеток
Роскосмос представил 8 новых космонавтов
Группа «Ногу свело» снимет клип вместе с
Европейскому университету в Санкт-Петербурге
Учеными опровергнуты мифы про опасность соли для
Brabus выпустит 125 «заряженных» кабриолетов
Следователи выясняют источники богатства
Луны Юпитера излучают смертельное
В Бишкеке подорвали автомобиль российского
Фото политических лидеров, когда о них не знал мир
В Архангельске медведь напал на человека, который
Сибирские ученые рассматривают возможность
Завод каркасов кабин «КАМАЗ» осенью запустят в
Экс-супруга Сильвестра Сталлоне в 55 лет удивила
Чемпион «Тур де Франс» задержан за нападение на
Дочь Элвиса Пресли спела «дуэтом» с покойным отцом
В Московской области от бабушкиных таблеток
Актрисе-мусульманке предложили сменить религию
Мама Тимати по-тихому ненавидит Анастасию Решетову
Эксперты протестировали Nokia 6.1 и озвучили
Пышная модель Plus Size поразила снимком в
Японская порнозвезда в красном галстуке возмутила
Возраст влияет на частоту занятий сексом у людей
Каллисто: Факты о не совсем мертвой луне Юпитера
Просмотреть все новости