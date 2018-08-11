Бывшая невеста Владимира Кличко продает особняк за 1,6 млн долларов

Экс-возлюбленная Кличко недавно призналась, что разорвала отношения с ним. Американская звезда на публике уже появляется в обществе нового бойфренда Брайана Хикерсона, который только карьеру актёра начал строить не так давно. Хайден Панеттьери с начинающим актёром познакомили их общие друзья.В настоящее время бывшая невеста Владимира Кличко продаёт в штате Теннеси особняк, который она приобрела в 2012 году, когда здесь проходили съёмки сериала «Нэшвилл», в них принимала участие актриса. Некоторые поклонники звезды считают, что она избавляется от недвижимости, чтобы забыть о прошлом.