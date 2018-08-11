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Эксперты провели сравнительный анализ Meizu 16 и OnePlus 6

Продолжается обсуждение экспертами флагманского смартфона, который оборудован экраном с дактилоскопическим сканером. Разговор идет о Meizu 16, который сравнили с другой, не менее достойной моделью - OnePlus 6.

Отмечается отсутствие зазубрины у Meizu 16, это достаточно компактная модель с идеально тонкими рамками. За счет своей керамической тыльной крышки, устройство оставляет лучшее впечатление от внешнего вида, чем OnePlus 6. Относительно производительности, Meizu 16 и OnePlus 6 в этом плане похожи. Устройства оборудованы мощным Qualcomm SoC, основанном на Snapdragon 845, тактовая частота, при максимальных показателях, составляет 2,8 ГГц. Поставляются оба устройства с 6 или 8 ГБ ОЗУ. При этом у Meizu 16 жидкостная система охлаждения, благодаря которой обеспечивается более высокая производительность.
Эксперты провели сравнительный анализ Meizu 16 и OnePlus 6


Дать оценку качеству камер, эксперты еще не могу, так как Meizu 16 не прошел тестирование. Отмечается, что OnePlus 6 не оборудован механизмом автоматической лазерной фокусировки, в отличие от конкурента. Эксперты предполагают, что OnePlus 6 будет выигрывать в основной массе категорий, только отдается должное и Meizu 16, который выглядит инновационнее, а так же имеет более доступный ценник.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:49
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