АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Ученые исследовали возможные механизмы лечения опухолей

Исследователям Университета Миннесоты (University of Minnesota), в результате опытов на животных, удалось подтвердить связь между метастатическими опухолями и гибридными клетками в опухолях. Ученые анализировали экспрессии генов, гетерогенные профили которых обнаруженные в составе гибридных клеток человека.

Теория существует более чем 100 лет, которая утверждает, что вторичные опухоли могут вызываться метастатическими клетками. При этом клеточный материал сливается с составом регулярных клеток, в результате чего восстанавливается ошибочная экспрессия генов. Как рассказал один из соавторов исследований Бренда Огл (Brenda Ogle), ученый мир уже признал тот факт, что лечение опухоли усложняется гетерогенностью. Вместо создания множества различных методов для лечения опухолевых клеток, можно просто подавить гетерогенность в источнике, путем введения ограничений на гибридное образование в опухолях.
Ученые исследовали возможные механизмы лечения опухолей


Исследователи уверены, что эксперименты будут продолжены с целью выяснения, как происходит образование гибридов. Полученные результаты помогут создать препараты для ингибирования гибридного образования, благодаря чему можно будет предотвратить распространение метастазов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:47
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бьянка показала эксклюзивные снимки со свадьбы
Рустам Солнцев посмеялся над размером мужского
Кварковые звезды и иные космические объекты могут
Скончался Николай Никогосян – народный художник
Сын Сергея Лазарева хочет стать гитаристом
Московским такси не позволят наживаться на
Honda вывела на тесты новый кроссовер Honda
Lexus LX добавил в цене от 13 до 76 тысяч рублей
Татьяна Ларина очернила экс-супруга из-за
Эксперты провели сравнительный анализ Meizu 16 и
Ученые исследовали возможные механизмы лечения
Бывшая невеста Владимира Кличко продает особняк
Alfa Romeo обновит модель 8C 800-сильным
Сыр возрастом более 3200 лет найден учеными в
Дебютировал гоночный спорткар Ford Mustang для
Муж Ани Лорак впервые после уличения в измене
Ученые Якутии планируют выращивать из клеток
Роскосмос представил 8 новых космонавтов
Группа «Ногу свело» снимет клип вместе с
Европейскому университету в Санкт-Петербурге
Учеными опровергнуты мифы про опасность соли для
Brabus выпустит 125 «заряженных» кабриолетов
Следователи выясняют источники богатства
Луны Юпитера излучают смертельное
В Бишкеке подорвали автомобиль российского
Фото политических лидеров, когда о них не знал мир
В Архангельске медведь напал на человека, который
Сибирские ученые рассматривают возможность
Завод каркасов кабин «КАМАЗ» осенью запустят в
Экс-супруга Сильвестра Сталлоне в 55 лет удивила
Просмотреть все новости