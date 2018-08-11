Ученые исследовали возможные механизмы лечения опухолей

Теория существует более чем 100 лет, которая утверждает, что вторичные опухоли могут вызываться метастатическими клетками. При этом клеточный материал сливается с составом регулярных клеток, в результате чего восстанавливается ошибочная экспрессия генов. Как рассказал один из соавторов исследований Бренда Огл (Brenda Ogle), ученый мир уже признал тот факт, что лечение опухоли усложняется гетерогенностью. Вместо создания множества различных методов для лечения опухолевых клеток, можно просто подавить гетерогенность в источнике, путем введения ограничений на гибридное образование в опухолях.Исследователи уверены, что эксперименты будут продолжены с целью выяснения, как происходит образование гибридов. Полученные результаты помогут создать препараты для ингибирования гибридного образования, благодаря чему можно будет предотвратить распространение метастазов.