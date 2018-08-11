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Ученые изучили область мозга человека отвечающую за чувство страха

Учеными Республики Корея изучено поведение нейронов, которые содержит префронтальная кора головного мозга. В результате обнаружена область нейробиологического механизма, который отвечает за чувство страха.

Как рассказали сотрудники Корейского института передовой науки и техники, если говорить упрощенно, страх «живет» в области коры головного мозга. Нейронные цепочками создают в префронтальной коре специфические поведенческие реакции на внешние угрозы. Данная область передает в миндалевидное тело мозга обработанные сигналы. Для подтверждения своих предположений, корейскими учеными проведены эксперименты с лабораторными мышами. Наблюдения проводились за физиологической реакцией грызунов на запах хищника.
Ученые изучили область мозга человека отвечающую за чувство страха


Учеными сделан вывод, что отвечающий за страх участок мозга, является важным эволюционным приобретением в условиях жизни на Земле. Если в сформированном механизме возникают сбои, это влечет за собой серьезные проблемы. Так же отмечается, что результаты научной работы помогут разработке новых технологий, связанных с лечением посттравматического стресса и панических расстройств.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:30
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