Ученые изучили область мозга человека отвечающую за чувство страха

Как рассказали сотрудники Корейского института передовой науки и техники, если говорить упрощенно, страх «живет» в области коры головного мозга. Нейронные цепочками создают в префронтальной коре специфические поведенческие реакции на внешние угрозы. Данная область передает в миндалевидное тело мозга обработанные сигналы. Для подтверждения своих предположений, корейскими учеными проведены эксперименты с лабораторными мышами. Наблюдения проводились за физиологической реакцией грызунов на запах хищника.Учеными сделан вывод, что отвечающий за страх участок мозга, является важным эволюционным приобретением в условиях жизни на Земле. Если в сформированном механизме возникают сбои, это влечет за собой серьезные проблемы. Так же отмечается, что результаты научной работы помогут разработке новых технологий, связанных с лечением посттравматического стресса и панических расстройств.