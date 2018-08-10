Луны Юпитера излучают смертельное электромагнитное поле в миллион раз сильнее планеты

Европа примерно равна размеру Луны. Недавно было обнаружено, что она извергает фонтаны жидкой воды из подземных океанов в космос. Это открытие вызвало шквал размышлений о том, что Европа, возможно, является одним из единственных космических потенциально обитаемых тел в Солнечной системе. Кроме того, космологи выявили странный феномен: магнитное поле луны, по-видимому, порождается какой-то странной реакцией между магнитосферой Юпитера и жидким океаном Европы. Ганимед - самая большая луна во всей Солнечной системе, диаметр которой больше Меркурия. Она также является единственной луной, имеющей магнитосферу (которая обычно является отличительной особенностью планет). Странность заключается в том, что электромагнитные волны Ганимеда в миллион раз сильнее, чем у газового гиганта.Геофизик Юрий Шприц из Университета Потсдама, исследующий эти загадочные открытия, заявил: «Это действительно удивительное и загадочное наблюдение, показывающее, что луна с магнитным полем может создавать такое огромное усиление в силе волн».NASA и ESA планируют миссию на спутники Юпитера - и смертельное силовое поле может быть еще большей проблемой для будущих исследований непосредственно поверхности этих космических тел, чем возможное существование на них пришельцев.