Луны Юпитера излучают смертельное электромагнитное поле в миллион раз сильнее планеты
Две луны Юпитера, Европа и Ганимед, генерируют электромагнитные волны в миллион раз сильнее, чем газовый гигант, вокруг которого они вращаются. Ученые озадачены этим феноменом.
Европа примерно равна размеру Луны. Недавно было обнаружено, что она извергает фонтаны жидкой воды из подземных океанов в космос. Это открытие вызвало шквал размышлений о том, что Европа, возможно, является одним из единственных космических потенциально обитаемых тел в Солнечной системе. Кроме того, космологи выявили странный феномен: магнитное поле луны, по-видимому, порождается какой-то странной реакцией между магнитосферой Юпитера и жидким океаном Европы. Ганимед - самая большая луна во всей Солнечной системе, диаметр которой больше Меркурия. Она также является единственной луной, имеющей магнитосферу (которая обычно является отличительной особенностью планет). Странность заключается в том, что электромагнитные волны Ганимеда в миллион раз сильнее, чем у газового гиганта.
Геофизик Юрий Шприц из Университета Потсдама, исследующий эти загадочные открытия, заявил: «Это действительно удивительное и загадочное наблюдение, показывающее, что луна с магнитным полем может создавать такое огромное усиление в силе волн».
NASA и ESA планируют миссию на спутники Юпитера - и смертельное силовое поле может быть еще большей проблемой для будущих исследований непосредственно поверхности этих космических тел, чем возможное существование на них пришельцев.
Европа примерно равна размеру Луны. Недавно было обнаружено, что она извергает фонтаны жидкой воды из подземных океанов в космос. Это открытие вызвало шквал размышлений о том, что Европа, возможно, является одним из единственных космических потенциально обитаемых тел в Солнечной системе. Кроме того, космологи выявили странный феномен: магнитное поле луны, по-видимому, порождается какой-то странной реакцией между магнитосферой Юпитера и жидким океаном Европы. Ганимед - самая большая луна во всей Солнечной системе, диаметр которой больше Меркурия. Она также является единственной луной, имеющей магнитосферу (которая обычно является отличительной особенностью планет). Странность заключается в том, что электромагнитные волны Ганимеда в миллион раз сильнее, чем у газового гиганта.
Геофизик Юрий Шприц из Университета Потсдама, исследующий эти загадочные открытия, заявил: «Это действительно удивительное и загадочное наблюдение, показывающее, что луна с магнитным полем может создавать такое огромное усиление в силе волн».
NASA и ESA планируют миссию на спутники Юпитера - и смертельное силовое поле может быть еще большей проблемой для будущих исследований непосредственно поверхности этих космических тел, чем возможное существование на них пришельцев.
Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:06