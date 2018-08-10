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Луны Юпитера излучают смертельное электромагнитное поле в миллион раз сильнее планеты

Две луны Юпитера, Европа и Ганимед, генерируют электромагнитные волны в миллион раз сильнее, чем газовый гигант, вокруг которого они вращаются. Ученые озадачены этим феноменом.

Луны Юпитера излучают смертельное электромагнитное поле в миллион раз сильнее планеты


Европа примерно равна размеру Луны. Недавно было обнаружено, что она извергает фонтаны жидкой воды из подземных океанов в космос. Это открытие вызвало шквал размышлений о том, что Европа, возможно, является одним из единственных космических потенциально обитаемых тел в Солнечной системе. Кроме того, космологи выявили странный феномен: магнитное поле луны, по-видимому, порождается какой-то странной реакцией между магнитосферой Юпитера и жидким океаном Европы. Ганимед - самая большая луна во всей Солнечной системе, диаметр которой больше Меркурия. Она также является единственной луной, имеющей магнитосферу (которая обычно является отличительной особенностью планет). Странность заключается в том, что электромагнитные волны Ганимеда в миллион раз сильнее, чем у газового гиганта.

Геофизик Юрий Шприц из Университета Потсдама, исследующий эти загадочные открытия, заявил: «Это действительно удивительное и загадочное наблюдение, показывающее, что луна с магнитным полем может создавать такое огромное усиление в силе волн».

NASA и ESA планируют миссию на спутники Юпитера - и смертельное силовое поле может быть еще большей проблемой для будущих исследований непосредственно поверхности этих космических тел, чем возможное существование на них пришельцев.

 
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Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:06
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