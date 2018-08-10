Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Владимир Путин

Дональд Трамп

Ангела Меркель

Юлия Тимошенко

Сергей Шойгу

Владимир Жириновский

Сергей Лавров

Барак Обама

Петр Порошенко с супругой

Александр Лукашенко

Борис Ельцин

Валентина Матвиенко

Сергей Собянин

Дмитрий Медведев

Рамзан Кадыров

Хотим представить вашему вниманию черно-белые снимки мировых лидеров, занимающих сейчас важные руководящие должности, в возрасте, когда никто не предполагал о их ярком будущем, о том, что именно они будут творить мировую историю.