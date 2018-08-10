Фото политических лидеров, когда о них не знал мир
Известные публичные люди, занимающие ключевые руководящие посты в современном мире, узнаваемы всеми. Однако не многие видели фотографии, когда о них еще никто не знал.
Хотим представить вашему вниманию черно-белые снимки мировых лидеров, занимающих сейчас важные руководящие должности, в возрасте, когда никто не предполагал о их ярком будущем, о том, что именно они будут творить мировую историю.
Хотим представить вашему вниманию черно-белые снимки мировых лидеров, занимающих сейчас важные руководящие должности, в возрасте, когда никто не предполагал о их ярком будущем, о том, что именно они будут творить мировую историю.
Владимир Путин
Дональд Трамп
Ангела Меркель
Юлия Тимошенко
Сергей Шойгу
Владимир Жириновский
Сергей Лавров
Барак Обама
Петр Порошенко с супругой
Александр Лукашенко
Борис Ельцин
Валентина Матвиенко
Сергей Собянин
Дмитрий Медведев
Рамзан Кадыров
Политика
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 22:40