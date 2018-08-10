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Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Известные публичные люди, занимающие ключевые руководящие посты в современном мире, узнаваемы всеми. Однако не многие видели фотографии, когда о них еще никто не знал.

Хотим представить вашему вниманию черно-белые снимки мировых лидеров, занимающих сейчас важные руководящие должности, в возрасте, когда никто не предполагал о их ярком будущем, о том, что именно они будут творить мировую историю.
Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Владимир Путин

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Дональд Трамп

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Ангела Меркель

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Юлия Тимошенко

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Сергей Шойгу

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Владимир Жириновский

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Сергей Лавров

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Барак Обама

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Петр Порошенко с супругой

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Александр Лукашенко

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Борис Ельцин

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Валентина Матвиенко

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Сергей Собянин

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Дмитрий Медведев

Фото политических лидеров, когда о них не знал мир

Рамзан Кадыров

 
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Политика
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 22:40
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