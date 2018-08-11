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Ученые Якутии планируют выращивать из клеток любой орган человека

Лабораторией «Биотехнологии», представляющей резидента «Технопарка Якутии», продолжается разработка клеток, особенность которых заключается в том, что их успешно генерируют органы человека. Информация из сообщений телеканала «Якутия 24».

В планах ученых, выращивание частей тел, а также целых органов, используя внеклеточный матрикс, являющийся производным от внутренних органов животных. Как рассказал специалист Евгений Попов, орган животного подключается к специальному прибору, который может вымывать все клетки. Оставшийся комплекс используется для формирования нового органа. В настоящее время ученые уже создают кожный покров человека.
Ученые Якутии планируют выращивать из клеток любой орган человека


Также в лаборатории выращивают составы специальных клеток, называемых фибробласты. Они предназначены для лечения ожогов и обморожений. Эти клетки значительно ускоряют процессы восстановления, при этом не происходит последующего отторжения.

Уже много лет фибробласты показывают себя успешно при использовании в реальных условиях. Данный биоматериал введен в мировую практику, только для Якутии это пока новинка.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 04:00
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