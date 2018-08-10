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Завод каркасов кабин «КАМАЗ» осенью запустят в тестовом режиме

Сегодня, 10 августа, поступила информация, что уже к началу осени нынешнего года фабрика каркасов кабин для КамАЗ намерены завершить все необходимые этапы строительства и отделки. Таким образом, уже в сентябре может стартовать выпуск грузовиков отечественной компании.

Если задуманные планы будут завершены в установленные сроки, то уже к весне следующего года обновленный КамАЗ можно будет приобрести у официальных дилеров. Примечательно, строительство завода по созданию кабин для грузовиков началось еще в 2016 году в рамках соглашения между компаниями Daimler и КамАЗ. Если отечественная компания взяла на себя работу по строительству, то сборка и остальные настройки оборудования осуществляются специалистами немецкого гиганта.

Завод каркасов кабин «КАМАЗ» осенью запустят в тестовом режиме


В настоящее время установлено, что новый завод способен производить в течение года до 55 тысяч каркасов кабин для КамАЗов и других грузовиков. В дальнейшем готовые конструкции будут поставлять на заводы, где производится сборка техники. Не исключено, что на территории России в дальнейшем можно будет собирать больший объем каркасов.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 22:08
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