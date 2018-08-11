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Московским такси не позволят наживаться на туристах во время массовых мероприятий

Для московских такси установят тарифы на время массовых мероприятий. Такое нововведение направлено во избежание обмана туристов.

Московским такси не позволят наживаться на туристах во время массовых мероприятий

Дмитрий Пронин, который является первым заместителем руководителя столичного департамента транспорта рассказал, что согласно результатам чемпионата мира по футболу 2018 года стало ясно, что на время масштабных похожих мероприятий нужно учитывать тарифную политику. Так же Пронин добавил, что за время чемпионата мира по футболу 2018 года фиксировались завышения тарифов таксистами и даже элементы обмана по отношению к туристам в столице.

Однако первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта заверил, что мэрия своевременно реагирует и проводит соответствующие проверки. От МВД поступила информация, что за время чемпионата мира по футболу в этом года за административные нарушения к ответственности были привлечены около 100 тысяч таксистов. Общее число водителей такси, прошедших проверку составило более 180 тысячи.

Основная часть этих нарушений была связана с большим завышением тарифов, поэтому столица России сделает определенные тарифы на такси на время мероприятий такого масштаба, как чемпионата мира по футболу.

 
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Общество / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:30
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