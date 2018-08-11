Honda вывела на тесты новый кроссовер Honda Passport
Сегодня стало, что японская автомобильная компания Honda начала дорожные испытания новейшего кроссовера Passport. Примечательно, данная модель порядка 20 лет назад уже производилась, имея многие сходства с другим автомобилем Isuzu Rodeo.
Несмотря на то, что до сих пор не озвучены даже приблизительные технические параметры и особенности среднеразмерного кроссовера, однако уже к весне следующего года могут начаться первые продажи автомобиля. Помимо этого нужно отметить, что данная новинка окажется в модельном ряду между CR-V и Pilot, которые пользуются достаточно высоким спросом на мировом рынке. Разработчики создали очередную версию кроссовера с той целью, чтобы предложить покупателям достойного конкуренту перед такими моделями, как Nissan Murano и Ford Edge.
В качестве платформы здесь использовали ту же базу, которая применяется в Honda Pilot, успевшую зарекомендовать себя с положительной стороны. Однако перемены в шасси все же произойдут, так как она станет меньше по длине на 15 сантиметров. В сети обсуждается использовать 3,5-литрового бензинового двигателя с мощностью 284 л.с. В зависимости от интересов покупателей, здесь можно выбрать 6-ступенчатую или 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Речи о применении полного привода пока не ведется.
Несмотря на то, что до сих пор не озвучены даже приблизительные технические параметры и особенности среднеразмерного кроссовера, однако уже к весне следующего года могут начаться первые продажи автомобиля. Помимо этого нужно отметить, что данная новинка окажется в модельном ряду между CR-V и Pilot, которые пользуются достаточно высоким спросом на мировом рынке. Разработчики создали очередную версию кроссовера с той целью, чтобы предложить покупателям достойного конкуренту перед такими моделями, как Nissan Murano и Ford Edge.
В качестве платформы здесь использовали ту же базу, которая применяется в Honda Pilot, успевшую зарекомендовать себя с положительной стороны. Однако перемены в шасси все же произойдут, так как она станет меньше по длине на 15 сантиметров. В сети обсуждается использовать 3,5-литрового бензинового двигателя с мощностью 284 л.с. В зависимости от интересов покупателей, здесь можно выбрать 6-ступенчатую или 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Речи о применении полного привода пока не ведется.
Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 07:15