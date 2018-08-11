Honda вывела на тесты новый кроссовер Honda Passport

Несмотря на то, что до сих пор не озвучены даже приблизительные технические параметры и особенности среднеразмерного кроссовера, однако уже к весне следующего года могут начаться первые продажи автомобиля. Помимо этого нужно отметить, что данная новинка окажется в модельном ряду между CR-V и Pilot, которые пользуются достаточно высоким спросом на мировом рынке. Разработчики создали очередную версию кроссовера с той целью, чтобы предложить покупателям достойного конкуренту перед такими моделями, как Nissan Murano и Ford Edge.В качестве платформы здесь использовали ту же базу, которая применяется в Honda Pilot, успевшую зарекомендовать себя с положительной стороны. Однако перемены в шасси все же произойдут, так как она станет меньше по длине на 15 сантиметров. В сети обсуждается использовать 3,5-литрового бензинового двигателя с мощностью 284 л.с. В зависимости от интересов покупателей, здесь можно выбрать 6-ступенчатую или 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Речи о применении полного привода пока не ведется.